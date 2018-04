Der digitale Mensch: Unsterblich im Netz?

Laptop, Festplatte, USB-Stick & Co.

Bei der „normalen“ Hardware ist der Nachlass relativ einfach. „Computer und sonstige Speichermedien samt Inhalt gehen an den Erben“, erklärt der Notar Wolfgang Suppan aus Gratkorn bei Graz. Das gilt für Laptop, Festplatte, USB-Stick & Co., betrifft aber auch E-Reader (Kindle etc.) und deren Inhalte, also die heruntergeladenen Bücher.