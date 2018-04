Rekord! Marseille-Hexenkessel wartet auf Salzburg

Salzburgs Rückspiel gegen Marseille am Donnerstag in einer Woche (3. Mai) wird mit 29.520 Zuschauern dennoch ausverkauft sein - wie in den Runden davor gegen Borussia Dortmund und Lazio Rom. Die erste Verkaufsphase für Dauerkartenbesitzer läuft seit vergangenen Donnerstag, die zweite für Fancard-Besitzer und Kinderclub-Mitglieder startet am Dienstag, eine dritte für bereits registrierte Kunden je nach Verfügbarkeit am Mittwoch.