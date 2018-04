Segler ertrunken! Teams starten mit Trauerflor

Die Volvo-Ocean-Race-Flotte hat zum Start der achten Etappe an den tödlich verunglückten John Fisher gedacht. Eine Stunde vor dem Start im brasilianischen Itajai nahmen am Sonntag alle sieben Mannschaften mit Trauerflor an der Eröffnungsparade teil. Im Gedenken an den am 26. März verunglückten Briten Fisher gingen die Segler mit schwarzen Binden mit der Aufschrift „Forever Fish“ an Bord.