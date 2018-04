Diskonter Hofer verkauft 55-Zöller zum Kampfpreis

Rechtzeitig zur Fußball-WM bringt der Hofer-Lieferant Medion mit dem X15503 am 3. Mai einen 55 Zoll großen 4K-HDR-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung zum Kampfpreis von 449 Euro in die Filialen des heimischen Diskonters. Was sonst noch in dem Fernseher steckt: