Ärzte fordern Sicherheitsverwahrung für Madsen

Wie gefährlich ist der dänische Erfinder und U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen, der sich derzeit wegen des Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall vor Gericht verantworten muss? Psychiater kamen zu dem Schluss, dass der Verdächtige eine so große Gefahr für das Leben und die Gesundheit anderer Menschen darstellt, dass sie empfehlen, ihn auf unbestimmte Zeit wegzusperren. Das Urteil im Prozess wird bereits am Mittwoch erwartet.