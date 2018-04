Kanadier (41) von Mob in Peru gelyncht

Laut Polizei wurde die Leiche des zu Tode geschleiften Kanadiers in einem Sack in der Nähe des peruanischen Ortes Yarinacocha an der Grenze zu Brasilien gefunden. Zuvor kursierten Videos, auf denen zu sehen war, wie der Kanadier, der sich in Peru aufhielt, um von der Schamanin zu lernen, von einer Menschengruppe mit einem Seil misshandelt wird.