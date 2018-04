Angelina Jolie: Neunjähriger Sohn macht Flugschein

Mit Kindern in der Badewanne

Vor kurzem gab der Hollywood-Star noch gegenüber dem „HELLO!“-Magazin zu, dass er kaum noch Zeit habe, zu entspannen. Dies sei aber nicht so schlimm, solange noch Zeit da sei, um sie mit den Kindern zu verbringen: „Ich entspanne nicht wirklich. Ich gehöre zu diesen Leuten. Es macht mich verrückt, wenn Leute mir sagen, dass ich mich entspannen soll. Ich glaube, dass sich viele Mütter nicht ausruhen. Und irgendwie finden wir darin Vergnügen. Ich meine, selbst wenn ich versuche, ein Bad zu nehmen, endet es damit, dass ich mit mindestens zwei meiner Kinder schließlich in der Badewanne sitze, was super ist. Ich würde das nicht ändern wollen.“