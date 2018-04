Jägerschaft bläst zum Halali auf heimische Wölfe

Seit Wölfe vor allem im Waldviertel wieder durch den Forst streifen, spaltet die Rückkehr der Raubtiere die Meinungen - die „Krone“ berichtete. Noch vor einem Jahr hatte Landesjägermeister Josef Pröll davon gesprochen, man werde die Rudel im Auge behalten. Beim heurigen Treffen der Waidmänner am vergangenen Wochenende in Tulln kam es hingegen bereits zur offenen Kampfansage an die vierbeinigen Jäger. Zwar sei unklar, wieviele Wölfe genau in Niederösterreich leben, doch die Zahl der Sichtungen steige derzeit wieder an.