„Derby of Love“ der Frauen zieht Fan-Massen an!

Bei den Damen hat das Duell Vienna gegen Sportclub noch Meisterschafts-Charakter. Nachdem die Vienna im Winter in die zweite Landesliga zwangsrelegiert wurde (am Freitag auf der Hohen Warte die Tribüne für die Fans wiedereröffnen durfte), hat das „Derby of Love“ gegen den Sportclub (nun am 1. Juni) nur noch rein freundschaftlichen Charakter. Nicht so bei den Damen, die sich am Sonntagnachmittag ein Duell um die Landesliga-Spitze (dritthöchste Spielklasse) lieferten.