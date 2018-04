Dominic Thiem im ATP-Ranking weiter Siebenter

Dominic Thiem ist in der am Montag erschienenen Tennis-Weltrangliste weiter auf Rang sieben zu finden. Der Deutsche Alexander Zverev überholte den Kroaten Marin Cilic und ist nun Dritter. Im „Race“ für das World-Tour-Finale in London machte Thiem zwei Plätze gut und liegt nun an elfter Stelle. Die Top acht dürfen dort von 11. bis 18. November an den Start gehen.