Gmail-Nutzer erhielten Spam-Mails von sich selber

Einige Nutzer des Google-Maildienstes Gmail in den USA haben am Wochenende nicht schlecht gestaunt, als sie E-Mails von sich selbst erhielten. Trotz starker Passwörter und Zwei-Faktor-Schutz war es Hackern offenbar gelungen, ihre Gmail-Konten zu kapern und in ihrem Namen Spam-Mails zu verschicken.