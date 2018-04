Schockierende Bilder: Vonns lange Krankenakte!

Die Krankenakte der 33-Jährigen ist ziemlich lang. Immer wieder wurde Vonn in ihrer Karriere von Verletzungen zurückgeworfen. Umso beeindruckender, dass sie trotz zahlreicher Rückschläge unfassbare 82 Weltcupsiege auf dem Konto hat. Und es sollen noch weitere Folgen. „Ich will den Rekord“, kündigte Lindsey unlängst an.