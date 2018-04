Geparkter Pkw fing Feuer

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein auf einer Wiese abgestellter Sonntag ein Pkw in Sankt Veit an der Glan in Brand. Der Besitzer, ein 25-jähriger Sankt Veiter, war während des Vorfalles mit Feldarbeiten beschäftigt. Die Feuerwehr Hörzendorf Projern konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.