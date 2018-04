Raffl mit Flyers im NHL-Play-off ausgeschieden!

Nach Michael Grabner (New Jersey Devils) ist auch Michael Raffl mit seinem Club in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) ausgeschieden. Der Villacher verlor am Sonntag mit den Philadelphia Flyers das Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins mit 5:8 und die „best of seven“-Serie mit 2:4. Damit ist von Österreichs Eishockey-Stürmern nur noch Thomas Vanek im Rennen.