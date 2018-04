Tamira Paszek: Comeback nach langem Leidensweg

Zweite Karriere

Im WTA-Ranking ist sie ja schon länger gar nicht mehr gelistet, es ist also eine zweite Karriere. „Ich starte von null. Das ist ein extra Ansporn, so eine lange Pause hatte ich noch nie.“ Mit 27 ist sie vom Alter her in bester körperlicher Verfassung und möchte noch einige Jahre spielen. „Ich habe Ziele und Träume, die ich gerne verwirklichen würde, und will nicht einfach aufhören, weil der Körper nicht mehr mitspielt.“ Zunächst zählt aber nur eines für Tamira Paszek: „Einfach wieder auf dem Platz zu stehen, ohne die ganze Zeit an den Körper denken zu müssen. Einfach auf Match und Gegner konzentrieren und kämpfen.“