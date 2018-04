20 Jahre Haft für Paris-Attentäter Abdeslam

Abdeslam galt als meistgesuchter Terrorist Europas

Danach soll Abdeslam in Belgien untergetaucht sein. Monatelang wurde nach ihm gefahndet, er galt als Europas meistgesuchter Terrorist. Bei einer Polizeirazzia im Brüsseler Viertel Forest kam es dann zu dem Feuergefecht, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Wenige Tage später wurden Abdeslam und der Mitangeklagte Soufien Ayari in der Gemeinde Molenbeek gefasst - kurz vor den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt im März 2016.