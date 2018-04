Bankraub in Salzburg: Täter fesseln Mitarbeiter

Opfer leicht verletzt

Der Angestellte dürfte am Boden gefesselt worden sein und sich dabei die Knieverletzung zugezogen haben. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt, sollte aber noch im Laufe des Tages zum Überfall einvernommen werden. Über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Salzburg übernommen. „Derzeit gibt es keine Spur von den Tätern“, sagte der Polizeisprecher am Montagvormittag.