Klage in Milliardenhöhe gegen Volkswagen-Konzern

Auch Betrugsanzeige in Vorbereitung

Die genaue Höhe der Forderungen stehe noch nicht fest, sagte der Prevent-Sprecher gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. Aber eines sei klar: Die Klage werde „im Milliardenbereich“ liegen. Hinzu kommen solle eine Strafanzeige wegen „Eingehungsbetrugs“, weil VW nie vorgehabt habe, eine mit Prevent-Firmen eingegangene Vereinbarung auch einzuhalten. Das Einbringen der Klage „wird in der nächsten Zeit geschehen“, so der Sprecher.