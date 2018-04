Bus-Eklat in Italien: Sarri provoziert Juve-Fans!

Es geschah bei der Ankunft der neapolitanischen Mannschaft beim Juventus-Stadium. Trainer Maurizio Sarri reagierte auf die Beleidigungen der Juve-Tifosi auf seine eigene Art und zeigte den Turiner Fans den Mittelfinger. Von einem Trainer erwartet man so etwas nicht, aber Sarri ist kein Trainer, der es irgendjemandem Recht machen will. Er raucht pausenlos, er hofiert öffentlich TV-Reporterinnen und lässt sich von keinem sagen, was er tun und lassen soll. Und die Erfolge scheinen ihm recht zu geben. Napoli steht nach dem Triumph gegen Juventus (1:0) nur noch einen Punkt hinter dem Titelverteidiger (Szene im Video).