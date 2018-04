Marquez: Machtdemonstration als Antwort auf Kritik

Duo mit Sieg

WM-Erster In den zwei kleinen Klassen gab es jeweils einen Umsturz in der Weltmeisterschaft. In der Moto3 gewann der Spanier Jorge Martin und übernahm damit auch die Führung in der WM. Ähnlich in der Moto2 wo der Italiener Francesco Bagnaia siegte und damit nun in der WM führt.