Frankreich will schärfere Asylgesetze einführen

Asylanträge in Frankeich im Jahr 2017 um 17 Prozent gestiegen

Hilfsorganisationen kritisierten, dass mit den neuen Regeln das Recht auf Asyl geschwächt werde. Die Verkürzung der Fristen sei außerdem für die Behörden zu kurz, hieß es. Innenminister Gérard Collomb begründete die Gesetzesinitiative auch damit, dass die Zahl der Asylanträge in Frankreich im vergangenen Jahr weiter gestiegen sei, obwohl sie sich in Europa insgesamt halbiert habe. Tatsächlich wurden in Frankreich 2017 über 100.000 Asylanträge registriert - 17 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch weniger als halb so viele wie in Deutschland. Hier zeigte der Trend allerdings deutlich nach unten.