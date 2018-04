Pöltl stark, aber Wizards gleichen im Play-off aus

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Sonntag - 1. Runde („best of seven“), jeweils 4. Spiel: Eastern Conference:

Washington Wizards - Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit zehn Punkten und sieben Rebounds in 24:27 Minuten) 106:98 - Stand in der Serie 2:2,

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 100:104 - Stand in der Serie 2:2,

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 104:102 - Stand in der Serie: 2:2