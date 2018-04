Bitter: Eishockey-WM ohne Thomas Raffl!

Derweil wird der Countdown für Kopenhagen eingeläutet: Am Montag und Dienstag bereitet sich das Nationalteam in Wien auf den Alrosa-Cup in St. Petersburg vor. Von Salzburg stoßen Goalie Bernhard Starkbaum, die Verteidiger Layne Viveiros und Dominique Heinrich sowie die Stürmer Alexander Cijan, Alexander Rauchenwald und Mario Huber zum Nationalteam. Am Mittwoch fliegt das Team mit 28 Cracks nach St. Petersburg, wo Österreich ab Donnerstag auf die U25-Auswahlen von Weißrussland und Norwegen sowie das B-Team von Russland (gewann im vergangenen November ohne Punkteverlust den Deutschland-Cup in Augsburg) trifft.