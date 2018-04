Anif droht der Verlust seines besten Spielers

„Er hat mir immer das Vertrauen geschenkt“, schwärmt Greil. „Wir hatten überragende vier Jahre, haben ein besonderes Verhältnis.“ Das der Erfolgstrainer in die Waagschale werfen will, um Greil zu halten. „Wir werden alles unternehmen, was in unserer Macht steht, um ihn zu halten, gehen sicher an unsere Schmerzgrenze“, verspricht Hofer.