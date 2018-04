Linz: Vater (22) bei Brand in Wohnung erstickt

Der Brandherd befand sich am Boden des Schlafzimmers, wo mehrere Elektrogeräte standen. Am Sonntag stellte sich der Verdacht, dass das Feuer dadurch ausgebrochen war, als richtig heraus. Vermutlich war ein Kinderspielzeug in Brand geraten, der 22-jährige Estiven G. aus der Dominikanischen Republik dürfte im Schlaf erstickt sein. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete dennoch zur Abklärung der Todesursache eine Obduktion an. Fremdverschulden kann aber ausgeschlossen werden.