MotoGP-Champ Marquez lässt Konkurrenz alt aussehen

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat zum bereits sechsten Mal in Serie den Grand Prix von Amerika in Texas gewonnen. Der 25-jährige Honda-Pilot gewann am Sonntag in Austin überlegen vor seinem Landsmann Maverick Vinales (Yamaha) sowie den Italienern Andrea Iannone (Suzuki), Valentino Rossi (Yamaha) und Andrea Dovizioso (Ducati).