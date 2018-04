Abstiegskampf just zum Klubjubiläum

Das beschauliche Hallwang am Rande der Landeshauptstadt legte seit dem Aufstieg in die vierte Liga vor 20 Jahren einen beachtlichen Lauf hin. Seither wurde das Urgestein der Liga - kein Klub ist länger dabei - zweimal Vizemeister, versäumte den Titel 2012 erst durch ein Remis am letzten Spieltag. Just zum Klub-Fünfziger steckt man aber im Vierkampf um den Klassenerhalt.