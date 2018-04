Vierkampf um das dritte Ticket

Weil weiter offen ist, ob die Wacker-Fohlen den Sprung in die neue zweite Liga wagen, steht die Anzahl der Aufsteiger im Unterhaus noch nicht fest. Trotzdem gibt es in der fünften Leistungsstufe derzeit einen Vierkampf ums potenzielle dritte Ticket für die Salzburger Liga. Mit Schwarzach könnte sich am Mittwoch im Nachtrag gegen Leader Adnet noch ein fünftes Team dazu gesellen. Immerhin bremste die Schäffer-Truppe zuletzt leicht schwächelnde Thalgauer mit einem 1:1-Remis aus. Und es wäre sogar noch mehr drin gewesen! „Nach der Pause war Schwarzach klar besser“, gestand Thalgau-Obmann Eiterer.