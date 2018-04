Bub von Vater zweimal mit dem Auto überrollt

Weil er eine Kellerassel verfolgte, ist ein Bub in Ostdeutschland am Samstag aus Versehen zwei Mal von seinem Vater mit dem Auto überrollt worden. Der Achtjährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei in der Weimar mitteilte. Die Kellerassel war unter dem Auto des Vaters verschwunden. Der Vater bekam diese Situation nach Polizeiangaben vom Sonntag nicht mit - und fuhr mit seinem Wagen los.