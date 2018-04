Ein irrer „Feuerteufel“ wird gejagt

„Acht Erwachsene und zwei Kinder haben sich in der Wohnung gegenüber jener befunden, die brannte. Sie haben dort ein Matratzenlager aufgeschlagen gehabt. Ob das aber Flüchtlinge waren, kann ich nicht sagen“, schilderte Andreas Spreitz, Hauptbrandinspektor der Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach. Noch während dieser Einsatz lief, kam schon der nächste herein: Ein Industrie-Müllcontainer stand in Flammen. „Vier Brandeinsätze in nicht einmal 24 Stunden habe ich in 25 Jahren bei der Feuerwehr noch nicht erlebt“, sagt Spreitz, der gestern Mittag erneut zusammenzuckte, als der nächste Brandalarm hereinkam. „Da war es zum Glück nur ein Fehlalarm.“