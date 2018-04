Handschellen klickten beim Shoppen in Wiener City

Handschellen klickten in Wiener Innenstadt

Etwa auch in Wien - wo sich der Ex-Marine-Soldat und Irak-Veteran seit geraumen Zeitraum aufgehalten haben soll. Nach intensiver Zusammenarbeit der österreichischen und amerikanischen Behörden schlugen heimische Zielfahnder des Bundeskriminal- und Landeskriminalamtes Freitag, gegen 9.30 Uhr, in einem Geschäft in der Wiener Innenstadt zu und verhafteten William Guy. Der Überrumpelte leistete keinerlei Widerstand.