Zwei Messerstecher sitzen in Haft

Auch am vergangenen Donnerstag gegen 17.50 Uhr artete ein Streit zwischen zwei Einheimischen am Bahnhofsvorplatz in Salzburg aus. Einem 39-Jährigen wird vorgeworfen, einem 55-Jährigen mit dem Messer in den Bauch gestochen zu haben. Verletzt musste dieser mit dem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus gebracht werden. Der Beschuldigte ergriff daraufhin die Flucht.