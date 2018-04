Fremde Frau nistet sich in Heim von Wienerin ein

Schloss ausgetauscht, fremde Frau auf der Couch und der Kasten geplündert! Albtraum für die Wienerin Eva H. (77), als sie am Samstagabend die Türe zu ihrer Eigentumswohnung am Zweitwohnsitz auf der spanischen Ferieninsel Lanzarote öffnen wollte: Eine Hausbesetzerin hat es sich gemütlich gemacht und will nicht mehr weg!