Zwei Motorradlenker kamen bei Unfällen ums Leben

Das schöne Wetter am Wochenende hat viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt - leider gab es dabei mehrere Unfälle und zwei Todesopfer zu beklagen. Auf der beliebten Bikerstrecke am Pötschenpass in Bad Goisern stürzte ein Einheimischer (27) und starb und in Ampflwang verunglückte eine gleichaltrige Motorradlenkerin tödlich.