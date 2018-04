Nadal von anderem Stern: 11. Monte-Carlo-Triumph!

Nadal hat damit auf Sand 36 Sätze in Folge für sich entschieden. An der Mittelmeerküste gab er auf dem Weg zu seinem elften Triumph lediglich 21 Games ab - so wenige wie seit 2010 (14) nicht mehr. Zugleich schob er sich mit seinem 31. Masters-1000-Titel in dieser Reihung wieder vor Novak Djokovic an die alleinige Spitze und behauptete mit dem ersten Turniersieg in diesem Jahr auch seine Führung in der Weltrangliste vor Roger Federer.