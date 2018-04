Düsseldorf praktisch aufgestiegen, Lautern am Ende

Fortuna Düsseldorf hat auf dem Weg in die deutsche Fußball-Bundesliga wichtige Punkte gesammelt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewann der Tabellenführer am Sonntag sein Heimspiel gegen Ingolstadt mit 3:0. Damit liegt Düsseldorf drei Runden vor Schluss vorübergehend fünf Punkte vor Nürnberg bzw. sieben vor Kiel. Die beiden Verfolger treffen am Montag aufeinander.