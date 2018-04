Erster Kassa-freier Saturn schließt schon wieder

Einkaufen per App

Für den Kassa-freien „Saturn Express“ arbeitete der der Konzern in diesem Rahmen mit einem Londoner Start-up zusammen. Mithilfe der von diesem entwickelten App „MishiPay“ können Kunden in dem Elektronikmarkt direkt am Regal mittels QR-Code via Paypal oder Kreditkarte bezahlen und anschließend seelenruhig aus dem rund 120 Quadratmeter großen Store spazieren, den Putz als eine „Welt zwischen online und offline“ bezeichnet.