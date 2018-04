US-Naturbursche von Schlange, Bär und Hai gebissen

Dylan McWilliams hat kein Glück mit wilden Tieren: Nachdem der Naturbursche in den letzten Jahren von einem Bären und einer Klapperschlange gebissen wurde, machte er jetzt in Hawaii unschöne Bekanntschaft mit einem Hai, wie die Zeitung „Honolulu Star Advertiser“ am Wochenende berichtete. Der Tigerhai biss zu, als der 20 Jährige beim Surfen von seinem Board fiel. Williams selbst nimmt sein Pech mit Humor.