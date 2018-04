Anschlag auf Wählerzentrum erschüttert Afghanistan

Große „Unsicherheit“

Das größte Problem dabei sei die „Unsicherheit“ vor allem auf dem Land, sagte Abdul Badie Sajad, Chef der Wahlkommission. Die Behörden rechnen seinen Angaben zufolge damit, dass neben den radikalislamischen Taliban und dem IS auch örtliche Anführer und Milizen versuchen werden, die Abstimmung zu stören. Ein weiteres Problem sei fehlendes weibliches Personal in den Wahlzentren, vor allem in konservativen ländlichen Regionen. „Frauen werden von ihren Familien dann nicht die Erlaubnis bekommen, in die Wahlzentren zu gehen, weil sie dort ihre Burka ablegen müssen, um ihr Gesicht zu zeigen“, sagte Sajad.