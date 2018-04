Mit Vaters Motorrad verunfallt: Schwer verletzt

Ein 15-Jähriger hat am Samstag bei Stummerberg im Bezirk Schwaz mit dem Motorrad seines Vaters einen Unfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der Jugendliche in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte in der Folge frontal gegen einen Pkw.