Marach/Pavic verlieren Finale in Monte Carlo

Marach/Pavic, die neben Melbourne in diesem Jahr auch in Doha und Auckland triumphiert hatten, haben ihre Chancen vor allem im ersten Satz vergeben. Im Tiebreak führte die österreichisch-kroatische Paarung schon mit 5:2, ein Doppelfehler von Marach bei 5:4 ermöglichte den US-Zwillingen aber den Ausgleich und in der Folge den Satzgewinn. Im zweiten Satz ebneten zwei Serviceverluste von Pavic den Weg für die Bryans, die am 29. April ihren 40. Geburtstag feiern.