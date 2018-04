„Mini-Me“-Darsteller Verne Troyer ist tot

Der vor allem durch seine Rolle als „Mini-Me“ in den „Austin Powers“-Filmen bekannte US-Schauspieler Verne Troyer ist am Samstag im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Mit „großer Traurigkeit und unglaublich schweren Herzen“ wurde in einer Nachricht auf Troyers offiziellen Nutzerkonten in den sozialen Medien über seinen Tod informiert. Eine Todesursache wurde nicht genannt.