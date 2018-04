Jetski-Fahrer musste 20 Stunden auf See ausharren

Eigentlich sollte es eine kurze Tour werden, doch weil auf dem Meer plötzlich der Motor seines Jetskis ausfiel und sich nicht wieder starten ließ, hat ein 33-jähriger Wassersportler in Deutschland fast einen ganzen Tag lang auf offener See ausharren müssen. Der Mann war am Freitag südlich von Sassnitz auf der zu Rügen gehörenden Halbinsel Jasmund in die Ostsee gestochen und nach dem Motorschaden immer weiter hinausgetrieben worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte.