Vanessa Mai verletzt sich bei Tour-Probe schwer

Schock für Vanessa Mai: Die 25-jährige Sängerin hat sich bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe schwer am Rücken verletzt. Wie die „Bild am Sonntag“ unter Verweis auf das Management der Sängerin berichtet, hatte der Schlagerstar bei dem Unfall am Samstag in Rostock kurz das Bewusstsein verloren.