So feierte die Queen ihren 92. Geburtstag

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren 92. Geburtstag am Samstagabend gut gelaunt und gemeinsam mit Mitgliedern der königlichen Familie bei einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall gefeiert. In der ehrwürdigen Halle im noblen Stadtteil Kensington traten zu ihren Ehren zahlreiche Rock-und Popgrößen auf, darunter Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Shawn Mendes und Jamie Cullum sowie Sting und Shaggy.