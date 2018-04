Austria-Debakel: Europa ist jetzt fast unmöglich

Goigingers Traumtor schickt Austria ins Jammertal

Aber nach dem Schlusspfiff sprach keiner mehr über die elf „rot-weiß-roten Violetten“, sondern über das „Golden Goal“ von Thomas Goiginger: Der ließ in der 87. Minute fünf (!) Austrianer (Salamon, Serbest, Madl, Kadiri, Demaku) aussteigen, traf dann ins lange Eck. So einen Treffer darf eine Mannschaft, die um Europa kämpft, nicht kassieren, so ein Geschenk darf man nicht verteilen.