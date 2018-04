„Please Madame“: Zurück zu den rockigen Wurzeln

Optisch, und musikalisch.

Die Melonen-Hüte waren ihr Markenzeichen, wie die weißen Hemden. Augenscheinlich erspielten sie sich in der Salzburger Szene einen Namen, rockten sich im Dunstkreis von Bands wie „Olympique“ in den Vordergrund. Weicher Gesang, harte, melodische Riffs, dazu sogar mit Synthie-Intermezzi bei einzelnen Arrangements. Mit ihrem Debüt-Album „Escape the Nest“ 2015 setzten sie ein erstes großes Ausrufezeichen. 13 Songs, oft hymnenartig, teils gefühlvoll. Mit ihren selbst gedrehten Videos sorgten sie im Netz mit „Beats per Minute“ für „Klicks per Minute“.