Krammer: „Will sehen, dass wir wieder aufstehen“

Neue Motivation in Hütteldorf! Nach dem Cup-Knockout in Graz bleibt Rapid nur noch ein Saisonziel: zumindest Platz drei absichern! Aber nach Sturms Ausrutscher (1:2) in Wolfsberg könnte Grün-Weiß am Sonntag mit einem Sieg gegen die Admira wieder an Platz zwei (Champions-League-Qualifikation) hinschnuppern. Michael Krammer, seit 2013 der Präsident in Hütteldorf, appelliert an den Charakter der Mannschaft. Und er denkt - obwohl es schon wieder keinen Titel gibt - nicht an Resignation.