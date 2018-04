Ältester Mensch der Welt mit 117 Jahren gestorben

Als sie geboren wurde, war Österreich noch eine Monarchie und der Erste Weltkrieg ein undenkbares Szenario: Nach einem 117 Jahre langen Leben ist die als ältester Mensch der Welt geltende Japanerin Nabi Tajima gestorben. Tajima sei am Samstag in einem Krankenhaus auf der südjapanischen Insel Kikai eines natürlichen Todes gestorben, sagte der örtliche Behördenvertreter Susumu Yoshiyuki der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.