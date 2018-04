Vanek mit Columbus im Play-off zurück, Grabner out

Bereits vorbei ist der Kampf um den Stanley Cup für die New Jersey Devils von Michael Grabner. Erneut ohne den Kärntner Stürmer unterlagen die „Teufel“ am Samstagabend (Ortszeit) in Spiel fünf des Eastern-Conference-Viertelfinales bei den Tampa Bay Lightning mit 1:3 (0:1,0:0,1:2) und mussten sich in der Serie vorzeitig mit 1:4 geschlagen geben. Tampa trifft in der nächsten Runde auf Boston oder Toronto.